РИАМО - 11 янв. Предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности, действующем на территории Москвы и Подмосковья из-за гололедицы, продлили до 11:00 13 января, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - второй уровень опасности, означающий потенциально опасную погоду.

Помимо Московского региона, предупреждение о «желтом» уровне погодной опасности действует на территориях Белгородской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Тульской, Ярославской и еще нескольких областей Центрального федерального округа.

Кроме гололедицы в регионе отмечаются сильнейшие снегопады. Так, в течение последних нескольких суток на область обрушилось около 30-35% месячной нормы осадков.

Высота снежного покрова в разных частях Москвы составила от 34 до 45 см, а в подмосковной Коломне высота сугробов превысила полуметровую оценку и составила 53 см.