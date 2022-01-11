РИАМО - 11 янв. За минувшие сутки в Московской области было выявлено 855 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Наибольшее число случаев заболевания зафиксировали в Балашихе – 238, в Королеве – 90, в Люберцах – 81 и в Коломне – 61, сообщается на сайте областного Минздрава, посвященном ситуации с Covid-19.

Также Covid-19 выявили в Солнечногорске – 44 случая, в Истре – 30, в Волоколамском округе – 27, в Домодедове – 26, в Ивантеевке и Серпухове – по 22, в Ленинском округе – 21, в Жуковском – 19, в Орехово-Зуевском округе – 18, в Ступине – 17, в Рузском округе – 13 и в Лобне – 12.

По 9 заражений зафиксировали в Егорьевске, Можайском округе, Мытищах и Серебряных Прудах, по 8 – в Богородском округе и Электрогорске, 7 – в Пушкинском округе, по 6 – в Зарайске и Клину, по 5 – в Воскресенске, Луховицах и Озерах, 4 – в Раменском округе, по 3 – в Красногорске, Подольске и Реутове, по 2 – в Дмитровском округе, Кашире, Лотошине, Наро-Фоминском округе, Черноголовке и Шаховской.

Всего по 1 случаю заболевания коронавирусом зафиксировали во Власихе, Одинцовском округе и Щелкове.

Не было выявлено заражений Covid-19 в Бронницах, Дзержинском, Долгопрудном, Дубне, Звездном городке, Котельниках, Красноармейске, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Лыткарине, Молодежном, Павловском Посаде, Протвине, Пущине, Рошале, Сергиво-Посадском и Талдомском округах, Фрязине, Химках, Чехове, Шатуре и Электростали.

Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 653 071 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 603 057 человек. Скончались 12 558 человек.

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