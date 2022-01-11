РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 11 янв. Еще 26 случаев заболевания коронавирусной инфекцией выявили в Домодедове за сутки, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 18 432 случая заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили еще 855 случаев заболевания.

Всего на данный момент в Московской области выявлен 653 071 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 12 558 человек. Выздоровели и выписались 603 057 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по номеру 122 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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