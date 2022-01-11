РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 янв. Купели на реке Пехорке на Солнечной улице, на Дивном озере в микрорайоне Заря, в храме святителя Николая Чудотворца в селе Новый Милет и на озере Бабошкино готовят для крещенских купаний в Балашихе, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

На каждой точке жители смогут согреться бесплатным горячим чаем.

19 января православные верующие празднуют Крещение Господне, важным событием которого является водосвятие. На водоемах во льду заранее вырубается крестообразная полынья, называемая иорданью. С наступлением полуночи священники освящают воду в полынье, и верующие совершают в ней омовение.

Первые желающие смогут окунуться в купели вечером 18 января. Они будут работать весь день следующего дня. На местах для крещенских купаний будут дежурить специалисты экстренных служб: полицейские, работники скорой медицинской помощи и «Мособлпожспаса».

Купания в проруби имеют противопоказания. Они опасны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом, патологиями легких и вирусными заболеваниями. За 2 часа до погружения нужно плотно поесть, а после — насухо вытереться, надеть теплую сухую одежду и выпить чашку горячего чая. Согреваться алкоголем врачи категорически не рекомендуют ни до, ни после купания.

Традиция крещенских купаний в открытых водоемах и в специально прорубленных иорданях существует в России и некоторых других странах.