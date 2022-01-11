РИАМО - 11 янв. Первое заседание весенней сессии Мособлдумы состоится 13 января, во время которого будет рассмотрен ряд законопроектов, сообщает пресс-служба регионального парламента.

«В ходе предстоящего заседания депутаты утвердят перечень вопросов к отчету губернатора о деятельности за 2021 год. Также будет рассмотрен ряд законопроектов, в том числе касающихся сферы благоустройства и работы комиссий по делам несовершеннолетних», – сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Всего в повестке первого заседания сессии порядка 10 вопросов. Спикер областной думы добавил, что планируют обсудить вопросы по развитию инициативного бюджетирования, обеспечения прав участников долевого строительства.

«Что касается дальнейшей работы парламента – нами принят план на I квартал, который включает в себя порядка 80-ти пунктов. Традиционно наш приоритет – социальная политика, а именно поддержка пенсионеров, детей-сирот», – добавил он.

Начало заседания в 11:00. Посмотреть онлайн-трансляцию можно будет на официальном сайте Мособлдумы.