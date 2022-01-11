РИАМО - 11 янв. Россияне поделились своими предпочтениями по туристическим направлениям на этот год. Большинство намерено отправиться в страны с теплым климатом, а также путешествовать внутри РФ, сообщает Газета.ru.

В 2022 году намерены отправиться в путешестивие 82% россиян. Такой результат следует из данных опроса сервиса планирования поездок Ozon Travel.

Наиболее популярными направлениями традиционно являются Турция и Египет. Также россияне хотят отправиться в Италию, Грецию и Испанию. В то же время 73% респондентов сообщили о желании путешествовать по России.

Если бы поездка была бесплатной, то 6% россиян хотели бы отправиться в Италию, 5% – в Турцию и еще 5% – на Мальдивы.

Москвичи вдвое чаще выбирают для туристических поездок Италию (10%), Австралию (10%) и США (8%). Жители регионов предпочитают отправляться в путешествия в Египет, Германию, ОАЭ и Францию (по 4%), Аргентину и Болгарию (по 2%).

Респонденты в возрасте от 18 до 30 лет наиболее часто хотят посетить Соединенные Штаты, Республику Корею и Японию. Люди старше 40 лет предпочитают поездки в Италию, Таиланд, Испанию, Турцию и Грецию.

Участники опроса старше 50 лет выбирают премиальный отдых в Мексике, на Сейшельских островах и в Швейцарии.