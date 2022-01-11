РИАМО - 11 янв. Свыше 1,5 тыс. столичных семей приобрели дополнительные квадратные метры для жилья, полученного по программе реновации. Скидка при докупке «квадратов» составила 10%, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Участники программы реновации имеют право докупить дополнительные квадратные метры или целую квартиру со скидкой 10% в момент переселения или в течение 2 лет после подписания договора на новую квартиру. Этой возможностью воспользовались уже более 1,5 тыс. семей», – отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам заммэра, осенью 2021 года москвичи получили возможность вместе с жильем, полученным по реновации, приобрести в нем машино-места.

«В Московский фонд реновации жилой застройки подано уже свыше 1,1 тыс. заявок на приобретение машино-мест», – уточнил Бочкарев.

Как добавил руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин, с москвичами заключено уже более 1,4 тыс. договоров на дополнительные квадратные метры жилья, свыше 760 из них были подписаны в 2021 году.

Программа реновации стартовала в Москве в августе 2017 года. Она касается примерно 1 млн жителей столицы и предусматривает расселение 5 175 домов. Мощность «стартовых» площадок достигла 8,5 млн кв. м.