РИАМО - 11 янв. На территории Тверской области был задержан сторонник украинской неонацистской группировки, который готовил теракты на территории РФ. У задержанного обнаружили инструкции по изготовлению бомб, сообщает газета «Известия».

18-летний злоумышленник является сторонником неонацистской группировки «М.К.У.». Он вел пропаганду идеологии массовых убийств под руководством лидера организации, вовлекал в группировку новых членов и готовил теракты на транспортных объектах.

Как отметили в ФСБ, молодой человек дает признательные показания, его преступная деятельность подтверждается перепиской в Telegram и найденными при нем предметами и документами. В частности, среди изъятых у задержанного вещей были найдены инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств.

В отношении него возбуждено уголовно дело. Сейчас юноша находится под стражей.

Ранее стало известно, что сотрудники ФСБ задержали 106 сторонников «М.К.У.» в 37 субъектах РФ. Некоторые из них администрировали интернет-сообщества, пропагандировавшие экстремизм и насилие, а другие обвиняются в подготовке атак на образовательные учреждения.