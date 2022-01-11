РИАМО - 11 янв. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция Владимира Путина по вопросу индексации пенсий по реальной инфляции остается в силе. Задачу планируется решить в ближайшее время, сообщает Газета.ru.

«Каким образом это будет сделано, надеемся, в ближайшее время станет известно», - сказал Песков.

С 1 января в стране на 5,9% вырастет размер страховой пенсии, социальная увеличится на 7,7%. Пенсионеры, чьи пенсии оказались ниже нового прожиточного минимума (14 009 рублей) получат доплаты.

Кроме того, с этого года вступят в силу новые правила выплаты пенсии. Так, с выплат нельзя будет удерживать долги, если человек признан банкротом.