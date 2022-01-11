РИАМО - 11 янв. Сильные снегопады, прошедшие в Московском регионе, обрушили на область около 30-35% месячной нормы осадков и образовали в регионе сугробы высотой более полуметра, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Самые большие сугробы намело в Серпухове – 47 см, Черустях – 51 см, Коломне – 53 см, что в 2 раза выше многолетней нормы», - написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

Синоптик отметил, что высота снежного покрова в Москве также значительно превысила положенную норму в 25 см и достигла 34-36 см.

По словам Тишковца, в ближайшие сутки Московскому региону не стоит ожидать крупных снегопадов. В области будет идти лишь слабый очаговый снег, который не повлияет на высоту сугробов и даст снежному покрову стабилизироваться.