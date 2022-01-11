РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 янв. За прошедшие сутки в подмосковном Подольске выявили 3 новых случая коронавируса, общее число случаев заражения инфекцией с начала пандемии составляет 25 219, сообщает оперштаб Московской области по ситуации с коронавирусом.

В Подмосковье за сутки было выявлено 855 случаев заболевания коронавирусом.

Всего на данный момент в Московской области выявлен 653 071 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 12 558 человек. Выздоровели и выписались 603 057 человек.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса по единому номеру 122 и сайт.