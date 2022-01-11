РИАМО - 11 янв. Постановление о наложении штрафа в размере 200 тыс. рублей за административное правонарушение вынесло подмосковное УФАС в отношении ООО «ЭнергоМир». Компания нарушила стандарты раскрытия информации, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

В управление с жалобой на ООО обратилось АО «Петербургская сбытовая компания». Сообщение касалось несоблюдения компанией стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии.

АО сочло, что «ЭнергоМир» не исполнил надлежащим образом обязанности по раскрытию информации, предусмотренной стандартами раскрытия информации.

Расследование управления установило, что стандарты действительно были нарушены. ООО привлечено к административной ответственности по статье 9,15 КоАП РФ.