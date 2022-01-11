РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 янв. Почти 3 тыс. посетителей провели январские каникулы в национальном парке Москвы и Подмосковья «Лосиный остров», который расположен в том числе и в Мытищах, сообщается в Instagram-аккаунте нацпарка.

Новогодние каникулы прошли в экологических центрах нацпарка активно. С 3 по 9 января более 300​ человек ежедневно принимали участие в просветительских программах парка.

Проведено более 100 познавательных​ путешествий по вольерному комплексу «Лосиной биостанции». Несколько десятков туристических походов​ по территории Мытищинского лесопарка было организовано сотрудниками экоцентра «Чаепитие в Мытищах».

«Русский быт» распахнул двери для ценителей национальных традиций и креативных рукодельниц. Увлеченные творчеством взрослые и дети пришли на мастер-классы по изготовлению авторских вещей из природных материалов. Любители спокойного отдыха наслаждались красотами русской зимы в дендрарии.

Записаться на экскурсии можно по телефону​: +7(495)323-88-85.