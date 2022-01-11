РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 янв. В прошлом году в городском округе Мытищи на кадастровый учет поставили 57 многоквартирных домов, сообщается на сайте администрации горокруга.

Власти Московской области подвели предварительные итоги минувшего года в сфере строительства жилья. За отчетный период в регионе поставлены на кадастровый учет более 800 жилых объектов.

Новые адреса и регистрацию в минувшем году получили как многоэтажные новостройки с квартирами в Московской области, так и частные дома, таунхаусы. Только за последнюю неделю 2021 года в Подмосковье кадастровый номер получили порядка 40 новых жилых домов в 9 муниципальных образованиях области.

«Постановка дома на кадастровый учет – это важный этап для граждан, так как только после этого они могут оформлять права собственности на жилье и совершать с ней юридически значимые действия», - отметила министр жилищной политики Инна Федотова.

Лидером по количеству поставленных на кадастровый учет домов в регионе за 2021 г. стал городской округ Истра. В этой локации за минувший год зарегистрированы 230 новых жилых объектов, в том числе 12 многоквартирных новостроек и 218 таунхаусов. На втором месте по итогам отчетного периода разместился Ленинский городской округ с показателем 73 объекта (59 МКД и 14 таунхаусов). Третьим стал городской округ Мытищи, где на кадастр поставили 57 многоквартирных домов.