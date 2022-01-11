РИАМО - 11 янв. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил важность достижения результата в переговорах между Россией и США по безопасности. Без ощутимых решений эти переговоры теряют смысл, сообщает Федеральное агентство новостей.

Песков считает, что поводов для оптимизма у России пока нет. Переговоры в Женеве были открытыми и прямыми, по оценке замглавы МИД РФ Сергея Рябкова.

«Но это не процесс ради процесса и это не то, что может вызывать удовлетворение, потому что здесь важен результат», — заявил Песков.

В настоящий момент говорить о результатах встречи рано, дипломатам предстоит еще несколько раундов международного диалога.

Переговоры между Россией и США о гарантиях безопасности состоялись в Женеве 10 января. Москва хочет, чтобы НАТО отказалось от расширения на восток.