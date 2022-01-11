РИАМО - 11 янв. Московская область вошла в число лидеров национального туристического рейтинга в 2021 году. Такого высокого результата удалось добиться благодаря развитой санаторно-курортной базе региона, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Московская область заняла второе место в рейтинге. Он был составлен журналом о туризме «Отдых в России» и центром информационных коммуникаций «Рейтинг». Исследование посвятили развитию туризма, туристической привлекательности регионов и их потенциалу.

В условиях пандемии жители Москвы приезжали в Подмосковье для отдыха и восстановления здоровья. Летом отели Московской области были загружены на 95%. Высокое качество санаторно-курортной инфраструктуры и большое число постояльцев позволили региону обойти столицу, которая заняла в рейтинге 3 место. Лидером рейтинга оказался Краснодарский край.

Авторы рейтинга сравнивали уровень развития туристической отрасли, гостиничной инфраструктуры, доходность сферы туризма и гостеприимства, популярность региона у туристов, уникальность, уровень преступности и интерес к региону в интернете и СМИ.

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