РИАМО - 11 янв. Обильный снегопад, прошедший в Москве в минувшие сутки, принес в город еще 2-4 мм осадков. Во вторник высота снежного покрова на различных метеостанциях столицы составила от 34 до 45 см, сообщается на сайте «Метеовести».

Согласно данным метеостанции на ВДНХ, высота сугробов там составила 34 см, в то время как нормальное значение – 26 см.

Метеостанции Балчуг и Тушино зарегистрировали высоту снежного покрова в 36 см, а в новой Москве сугробы достигли 45 см.

Рекорд по высоте снежного покрова был обновлен и в Подмосковье. Так, высота сугробов в городском округе Коломна превысила полуметровую отметку и достигла 53 см.

Во вторник в столице и Подмосковье местами ожидается небольшой снег. Столбики термометров могут опуститься до минус 10 градусов.