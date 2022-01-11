РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 янв. В подмосковном Красногорске для крещенских купаний оборудуют 5 купелей, сообщил замглавы администрации муниципалитета Сергей Батяев.

В администрации округа во вторник обсудили организационные вопросы проведения обряда Крещения. Вел заседание Батяев, участие приняли представители всех задействованных в мероприятии служб.

«В округе будет пять точек для крещенских купаний», - сообщил Батяев.

Традиционно основными местами проведения обряда станут пруд на территории Елисаветинского храма в микрорайоне Опалиха и купель на реке Истра на территории храма Димитрия Солнуского в селе Дмитровское.

Кроме того, верующие смогут окунуться в воду в купели на роднике в районе дома №38 на улице Заречной в поселке Нахабино, а также в пруду на территории комплекса «Ангеловские бани» - дом №63б на улице Школьной в селе Ангелово.

Эти четыре точки можно будет посетить свободно и бесплатно.

Еще одну купель оборудуют на территории загородного клуба Moscow Country Club в поселке Нахабино. Это частная территория, на которую можно будет попасть по пропускам.

По словам Батяева, на всех точках будут организованы раздевалки, места обогрева, питание, горячий чай, охрана общественного порядка, дежурство спасателей и медиков. Всего в обеспечении безопасности во время купаний будут задействованы около 80 человек.

В ближайшее время во всех местах купаний возьмут пробы воды.

«Все точки купания будут работать с 20:30 18 января до 23:00 19 января», - отметил Батяев.