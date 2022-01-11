РИАМО - 11 янв. На портале «Активный гражданин» началось голосование за лучший городской каток, москвичи смогут выбрать один из предложенных или написать свой вариант, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Горожанам представлено на выбор 16 парков, в которых работают 20 катков. Среди вариантов — каток в Парке Горького, в саду «Эрмитаж», в парке «Красная Пресня».

В списке есть и один из крупнейших катков с искусственным покрытием — «Сияние льда». Он располагается в Таганском парке.

После голосования пользователю предложат ответить на несколько вопросов о том месте, которое он выбрал. Нужно будет оценить состояние льда, качество работы прокатных пунктов и другое.

Если в списке не будет катка-фаворита, его можно написать, выбрав вариант «Моего парка нет в списке».