РИАМО - 11 янв. С 13 на 14 января в Москве ожидается наступление оттепели. Согласно прогнозам синоптиков, утром в пятницу температура воздуха в столице повысится до 0 градусов, а днем удержится на слабо положительных значениях, сообщается на сайте «Метеовести».

Ожидается, что в преддверии оттепели в Москве наступит облачная погода, а порывы ветра достигнут 11-16 м/с.

В четверг в городе пройдет мокрый снег, а температура воздуха начнет повышаться, достигнув 0 градусов уже к рассвету в пятницу.

Всплеск тепла будет сопровождаться резким и сильным падением атмосферного давления, в пятницу его показатели составят 720-721 мм рт. ст., что на 26-28 единиц ниже нормы и близко к суточному рекорду этого дня.

Последний рекорд низкого атмосферного давления для 14 декабря был поставлен в Москве в 1948 году, тогда этот показатель опустился до 720,5 мм рт. ст.

Оттепель в столице закончится в субботу. Осадки снова перейдут в снег, а температура станет слабо отрицательной. На дорогах образуется сильная гололедица.