РИАМО (МЫТИЩИ) - 11 янв. Мытищинский ХК «Атлант» начинает домашнюю серию матчей, сообщается на сайте администрации горокруга.

В первенстве Молодежной хоккейной лиги мытищинский «Атлант» выступает без особенного успеха. Команда занимает 12 место в Западной конференции, отрыв от зоны плей-офф составляет 10 очков. Но для хоккея такие отставания не критичны.

Многое должна решить домашняя серия встреч. 11 и 12 января атланты встретятся с петербуржским «СКА-1946». 20 и 21 января городской округ Мытищи посетит ярославский «Локо». 24 и 25 января их оппонентом станет череповецкий «Алмаз».

Все эти команды входят в четверку лидеров Западной конференции, но именно в борьбе с такими соперниками «Атлант» может доказать свою состоятельность. Любые неудачи отбросят команду на шаг назад. Так что именно январь станет ключевым месяцем для мытищинских хоккеистов в сезоне 2021/22. В феврале домашняя серия продолжится матчами с «Академией Михайлова» из Тульской области и столичным «Спартаком». Будут ли эти встречи иметь турнирное значение для «Атланта», покажет январь.

В новогодние праздники Молодежная хоккейная лига отметила успехи мытищинских игроков. Никита Прокофьев был признан лучшим вратарем и лучшим новичком декабря. Артем Канаев – лучший защитник декабря. Болельщики знают, что если мытищинская команда на ходу, то остановить ее сложно любым фаворитам.