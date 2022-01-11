РИАМО - 11 янв. Центры диспансеризации «Здоровье Подмосковью» появятся в 3 городских округах Московской области в 2022 году. Каждое учреждение сможет принимать до 60 посетителей за смену, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса региона.

Новые объекты здравоохранения появятся на улице Бирюзова в Одинцовском округе, на Заводской улице в городе Видное в Ленинском округе, а также в микрорайоне Центральный в Домодедове. Центры будут установлены рядом с существующими поликлиниками.

В модульном блоке предусмотрены все кабинеты для прохождения как первого этапа диспансеризации у терапевта, так и углубленного обследования узкими специалистами.

«Получена исходно-разрешительная документация, сформирован пакет документов и передан для проведения конкурсных процедур по проектированию и строительству объектов. Построить центры диспансеризации планируется до конца 2022 года», - сказал министр строительного комплекса Подмосковья Владимир Локтев.

В министерстве подчеркнули, что конкурсные процедуры будут проводиться в рамках единой закупки на строительство и проектирование. По ее результатам подрядчик сможет оперативно подготовить проектную документацию и сразу приступить к строительству объекта, что позволит сократить общий срок строительства.

Строительство центров диспансеризации будет проходить в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена».