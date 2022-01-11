РИАМО - 11 янв. Рождественские елки, которые проводились в подмосковном Серпухове с 29 декабря по 9 января, посетили свыше 247 тыс. человек, сообщается на сайте Федерации бокса России.

Рождественская сказка Федерации бокса России прошла уже в четвертый раз. Ее провели впервые на уникальной площадке в Подмосковье – парке-отеле «Русский» и на острове «Русский» в Серпухове.

Концерт, посвященный торжественному открытию Рождественских елок, 29 декабря посмотрели в прямом эфире во «ВКонтакте» свыше 220 тыс. человек.

Участники праздника бесплатно получили свыше 150 тыс. сладких подарков, съели около 50 тыс. порций гречки из полевой кухни, 300 тыс. блинов и 300 тыс. пирогов, выпили 350 тыс. чашек чая. Кроме того, гости свыше 100 тыс. раз покатались на повозках, которые были запряжены северными оленями или хаски.

На бесплатных концертах выступили 15 звезд шоу-бизнеса: Ольга Бузова, Валя Карнавал, Люся Чеботина, Хабиб, Мари Гу и другие. Гости также приняли участие в 24 тренировках со знаменитыми боксерами: двукратными олимпийскими чемпионами Олегом Саитовым и Алексеем Тищенко, олимпийскими чемпионами Александром Лебзяком, Егором Мехонцевым, Гайдарбеком Гайдарбековым и Рахимом Чахкиевым, с боксерами-профессионалами Денисом Лебедевым и Александром Беспутиным. Тренировки также проводили другие прославленные чемпионы.

Праздник был организован одновременно в парке-отеле и на острове «Русский», где можно было поучаствовать в развлечениях по мотивам русских народных сказок, провести время в зонах активного отдыха, покататься на современных аттракционах, посмотреть представления. Гости также могли пообщаться с Дедом Морозом и Снегурочкой. Дети прочли Деду Морозу и Снегурочке около 150 тыс. стишков.