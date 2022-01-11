РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 янв. Управляющая компания МУП «СЕЗ» Подольска попросила горожан сбивать снег со своих балконов, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Из-за постоянных снегопадов текущей зимой на крышах многоквартирных домов образуются огромные снежные шапки и растущие при перепадах температуры сосульки.

«Во избежание неприятностей специалисты подрядной организации МУП «СЕЗ» регулярно в плановом режиме производят работы по чистке кровель от снега и сосулек. Одновременно с этим просим собственников квартир сбивать сосульки и снег со своих балконов», - говорится в сообщении.