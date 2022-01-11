РИАМО - 11 янв. Реализация пилотного проекта по применению новой методологии информационного моделирования (BIM) стартовала в Москве. Новаторский проект будет использован при строительстве электродепо «Красный строитель» будущей Бирюлевской линии метро, сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«Мы тестируем BIM-методологию, основанную на самых передовых практиках и адаптированную под наши задачи, в данном случае – проектирование и строительство объектов метрополитена. Площадкой для апробации стало электродепо «Красный строитель» будущей Бирюлевской ветки метро», – сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что в настоящий момент в рамках проекта уже проведена опытная эксплуатация среды общих данных. Ее интеграция с системой автоматизированного проектирования позволяет централизованно управлять информацией и отслеживать ход проектных работ.

«Также методология BIM включает систему обмена заданиями, которая улучшает координацию работы специалистов различных подразделений. Данные по спецификациям необходимого оборудования берутся из единой базы данных», – подчеркнул Бочкарев.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (холдинг является проектировщиком и генподрядчиком по строительству новых линий и станций московского метро) Юрия Кравцова, еще одним новшеством стала система технического документооборота, дающая возможность управлять процессами передачи, согласования и изменения проектной документации на всех этапах строительства объекта.

Так, применение системы технического документооборота позволяет отказаться от бумажных документов и исключить потенциальные ошибки, вызванные человеческим фактором. Помимо прочего, система сэкономит трудовые и материальные ресурсы.

В реализации плана по внедрению новой методологии информационного моделирования задействованы специалисты «Мосинжпроекта», прошедшие обучение в созданном в компании центре компетенций BIM.

«Мосинжпроект» впервые применил технологии информационного моделирования при реконструкции стадиона «Лужники». Также с применением BIM-технологий разработан проект Дворца гимнастики Ирины Винер-Усмановой. Сейчас реализуется проект создания Национального космического центра (НКЦ).

В дальнейшем холдинг планирует создать единую BIM-модель одной из перспективных линий московского метро. Входящий в состав холдинга ООО «Институт «Мосинжпроект» признан «BIM-компанией года» в составе клуба BIM-лидеров России.