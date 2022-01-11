РИАМО - 11 янв. Беспилотные такси выйдут на дороги столицы в следующем месяце, принять документ об установлении правового режима для работы таких авто планируют в конце января, сообщает газета «Ведомости».

При этом проект постановления, который регламентирует их запуск, уже согласован в правительстве.

В салоне беспилотного такси установлен планшет, на котором отражается информация о текущей поездке. Также для пассажиров показывается информация о тех процессах, которые выполняет искусственный интеллект авто.

Ранее московские власти сообщали, что внедрение беспилотных такси в городе будет проходить постепенно для безопасности других участников дорожного движения.

Тестирование поездок на беспилотниках начнется только после того, как эти технические устройства подтвердят свою безопасность.

Где и как будут тестировать беспилотное такси в Москве>>