РИАМО - 11 янв. Европейское агентство лекарственных средств изучило российский препарат от коронавируса «Спутник V». Эксперты позитивно отозвались о стандартах производства вакцины, сообщает Nation News.

На анализ вакцины, созданной в России, европейские специалисты потратили достаточно много времени.

Замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» завил, что итоговое заключение относительно признания производственных стандартов препарата положительное.

Он отметил, что по части клинических исследований российская вакцина получила позитивную оценку, критических замечаний не было.