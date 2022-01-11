РИАМО - 11 янв. Европейское агентство лекарственных средств изучило российский препарат от коронавируса «Спутник V». Эксперты позитивно отозвались о стандартах производства вакцины, сообщает Nation News.
На анализ вакцины, созданной в России, европейские специалисты потратили достаточно много времени.
Замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» завил, что итоговое заключение относительно признания производственных стандартов препарата положительное.
Он отметил, что по части клинических исследований российская вакцина получила позитивную оценку, критических замечаний не было.
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