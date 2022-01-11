РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 11 янв. В результате голосования среди учеников и их родителей по вопросу качества школьного питания в Люберцах 97% респондентов оставили положительные отзывы, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С 21 по 23 декабря 2021 года во всех школах городского округа Люберцы было проведено голосование среди обучающихся и их родителей по вопросу качества школьного питания. 97% ребят оставили положительные отзывы о нем. Работа по проверке качества обедов и завтраков в учебных учреждениях ведется в округе постоянно», — сказал Ружицкий.

Он добавил, что голосование для родителей было организовано через школьный портал Московской области. Анкета отображалась на личной странице родителя при входе в школьный портал. Голосование для обучающихся было организовано по выборному принципу. Дети голосовали, опуская карточки в соответствующую урну для голосования «вкусно» или «не вкусно».

«Наряду с положительными отзывами были и пожелания от детей о внесении дополнительно в меню пельменей, пиццы, бутербродов с колбасой, блинов со сгущенкой, больше выпечки», — уточнил Ружицкий.