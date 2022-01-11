РИАМО - 11 янв. Коронавирусный штамм «омикрон» накроет Россию. Количество заразившихся значительно вырастет в конце января и начале февраля 2022 года, сообщает Федеральное агентство новостей.

Замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов считает, что значительное повышение количества случаев заражения коронавирусом в России произойдет из-за распространения штамма «омикрон». Рост заболеваемости возможен уже в течение нескольких недель.

«Абсолютно уверен, что до конца января — в начале февраля у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом «омикрон», — сказал Логунов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Заболевшие «омикроном» отмечают боль в горле, головную боль, насморк, повышение температуры и слабость. Вакцинация является лучшей защитой от тяжелого протекания заболевания коронавирусом и опасных последствий заражения инфекцией. Бесплатно привиться можно в поликлиниках и выездных пунктах.

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