РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 11 янв. В подмосковном Подольске во вторник привлекли дополнительную технику для уборки дворов от выпавшего снега, сообщили в пресс-службе администрации округа.

В Подольске в связи с выпадением обильных осадков 10 января работы по уборке дворовых территорий продолжались до позднего вечера. Во вторник к уборке дворовых территорий в 5:23 приступили 577 дворников, 74 трактора, 55 единиц техники малой механизации. Дополнительно привлечено 11 единиц техники. Запас противогололедных материалов (песок, соль, реагенты, песко-соляная смесь) составляет 606 т.

Прежде всего уборка начинается с входных групп многоквартирных домов, затем производится очистка тротуаров, проездов, гостевых стоянок, детских и спортивных площадок. По регламенту уборка снега проводится в течение 12 часов после окончания снегопада. Для более качественного и оперативного выполнения работ жителей просят оказывать содействие управляющим компаниям, убирать автотранспорт во время механизированной уборки во дворах.

По вопросам уборки снега во дворах многоквартирных домов следует обращаться в комитет по жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципалитета по телефонам: 8(496)755-57-93 (в рабочие дни с 9:00 до 18:00), 8(496)755-57-98 (круглосуточно), 8(496)764-06-44 (в будни с 9:00 до 18:00).