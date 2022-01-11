РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 11 янв. Мобильный офис «Социальной газификации» приедет в подмосковный Щелково 15 января, сообщается на сайте администрации городского округа.

Офисы будут работать в деревне Головино, улица Рябиновая, у дома №1 с 13:30 до 16:00 и в деревне Новопареево, со стороны многоквартирных домов по адресу: ул. Поварова, дома №№57, 57А с 11:00 до 13:00.

В многофункциональных центрах на базе микроавтобусов доступны 12 социальных услуг: заключение комплексного договора по социальной газификации; заключение договора на техническое обслуживание газового оборудования; регистрация объекта; присвоение адреса; применение понижающего коэффициента 0,7 за электричество; перерасчет за ТКО; экстренная социальная помощь; договор социального контракта; оказание услуг на дому; льготы ФНС; доставка в медицинские учреждения 65+; вакцинация, осмотр врача.