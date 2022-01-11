РИАМО - 11 янв. На текущей неделе в столице ожидаются резкие колебания атмосферного давления. 14 января оно может опуститься до рекордного показателя, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Резкие колебания атмосферного давления у нас будут происходить на текущей неделе, почти на 40 единиц за трое суток», - сказала Позднякова.

В ближайшие сутки атмосферное давление будет повышенное, так как Москва будет находиться на периферии циклона. 12 января атмосферное давление составит 758 мм ртутного столба и к 14 января начнет резко снижаться.

«В пятницу, по предварительным прогнозам, ожидается 719 мм ртутного столба. Это действительно низкое атмосферное давление, потому что мы будем находиться вблизи очень глубокого циклона», - добавила главный специалист Московского метеобюро.

Она уточнила, что 14 января может быть установлен рекорд по самому низкому значению атмосферного давления для этого дня.