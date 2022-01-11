РИАМО - 11 янв. В Московской области после Covid-19 выздоровели еще 846 человек, с начала пандемии вылечились от коронавируса 603 057 человек, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

За сутки в Подмосковье выявили 855 случаев инфицирования, скончались 38 человек с Covid-19. С начала пандемии в регионе выявили 653 071 случай коронавируса, умерли 12 558 человек с инфекцией.

На праздниках ситуация с распространением Covid-19 в области была стабильной. Число госпитализированных с коронавирусом сохранялось на уровне 500 человек ежедневно.

Вакцинацию от инфекции в Подмосковье прошли свыше 4 млн человек. Ревакцинировались около 500 тыс. человек. Ревакцинация важна особенно в условиях распространения штамма «омикрон».