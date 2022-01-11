РИАМО - 11 янв. В России за прошедшие сутки умерли 783 пациента с подтвержденным диагнозом Covid-19. С начала пандемии в стране скончались 317 687 человек с инфекцией, сообщает оперштаб.

Так, в Москве за сутки скончались 68 человек с коронавирусом, в Санкт-Петербурге – 66, в Подмосковье – 38, Челябинской области – 26, Нижегородской области – 25, Красноярском крае – 24, Свердловской и Ростовской областях – по 18, Иркутской области – 16, Пермском крае – 13, Воронежской области – 12, Самарской и Саратовской областях – по 11.

За сутки в стране выявили 17 525 новых случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии выявили 10 684 204 случая инфицирования.

Выздоровели после коронавируса еще 25 216 человек, с начала пандемии вылечились от инфекции 9 732 018 человек.

Для победы над вирусом и завершения пандемии необходимо, чтобы коллективный иммунитет населения РФ составлял не менее 80%.

Сделать прививку от коронавируса можно бесплатно в любом регионе страны.