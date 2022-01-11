РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 янв. В подмосковной Балашихе к 2024 году планируют построить здание администрации площадью более 12 тыс. кв. м, Мособлгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации здания, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Согласно проекту, в здании будут предусмотрены рабочие зоны и кабинеты, помещения архивов, переговорные, конференц-зал, обеденный зал, а также необходимые административные и служебные помещения. Пространство около здания будет благоустроено и озеленено. Здесь появится подземная и наземная парковки, площадки для отдыха.

«Мособлгосэкспертиза выдала положительное заключение по проектно-сметной документации здания администрации на проспекте Ленина, дом 11. Проектная документация соответствует всем требованиям технических регламентов и результатам инженерных изысканий», - говорится в сообщении.

Завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируется в 2024 году.