РИАМО - 11 янв. За минувшие сутки в Москве вылечилось 2692 пациента с коронавирусом, с начала пандемии болезнь победили 1 893 867 человек, сообщает московский оперштаб.

Также за последние 24 часа в больницы города отправлены 787 человек, на аппаратах ИВЛ находятся 463 пациента.

За сутки в городе выявили 4635 новых случая заражения. Спасти не удалось 68 человек. С начала пандемии число выявленных случаев достигло 2 060 459, жертвами инфекции стали 37 533 пациента.

По последним данным, в столице коллективный иммунитет к Covid-19 достиг 69,88%. Полностью в столице привились от коронавируса 6 396 598 человек.