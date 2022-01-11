РИАМО - 11 янв. В Московском зоопарке подвели итоги традиционной акции по сбору новогодних елок для обитателей зоопарка, за время праздников для животных принесли около 2 тыс. деревьев, сообщается в Instagram-аккаунте столичного зоосада.

Ели помогают обогатить среду для зверей. Деревья используют и как игрушки, и как укрытие, и как точилки для когтей. Также это и новогоднее украшение вольеров, которое помогает создать соответствующее настроение.

Некоторые животные любят лакомиться еловыми ветками. Среди них — винторогие козлы, голубые бараны, азиатские слоны, капибары, альпака. Хвоя богата витамином C, каротином и полезными аминокислотами.

Елки принимают в Московском зоопарке с 2012 года. Так делают во многих зоосадах по всему миру.