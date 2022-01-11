РИАМО - 11 янв. Для того чтобы столичные автомобилисты отказывались от своих машин и чаще пользовались общественным транспортом, надо продолжать строить новые станции метро и МЦД, выводить на линии новые вагоны и электробусы, улучшать возможности для пересадок. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Столичный мэр Сергей Собянин подчеркнул, что за годы пандемии Covid-19 московский общественный транспорт не стал хуже.

«Наоборот, он стал лучше, удобнее, привлекательнее. И, я уверен, пассажиры вернутся», — сказал Собянин.

Он добавил, что на метро впервые пересели несколько десятков тысяч человек после открытия 10 новых станций Большой кольцевой линии.

«До запуска БКЛ они вообще не пользовались общественным транспортом или пользовались им очень редко по разовым билетам», — объяснил мэр.