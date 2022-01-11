РИАМО - 11 янв. Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО) подготовило интерактивную карту, на которой можно посмотреть, где в Подмосковье находятся площадки для сдачи новогодних деревьев в рамках акции «Подари вторую жизнь своей елке!».

Карту можно посмотреть по ссылке: https://riamo.ru/article/536442/karta-punktov-priema-novogodnih-elej-v-podmoskove-v-2022-godu.xl.

Для каждой точки на карте указаны координаты и адрес.

Экоакция «Подари вторую жизнь своей елке!» пройдет в регионе с 15 января до 15 февраля. В ходе акции можно будет сдать на переработку новогодние деревья. Щепа, которая образуется в ходе переработки, будет использована в качестве компоста для производства почвогрунтов и для биофильтров для дегазации закрытых мусорных полигонов.

Кроме того, некоторые деревья, которые сдадут в ходе акции, будут применять при производстве фанеры.

В каждом городском округе Подмосковья будет работать как минимум по 2 пункта приема деревьев. Новогодние елки также можно будет привезти на площадки «Мегабак».