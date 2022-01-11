РИАМО - 11 янв. Мэр столицы Сергей Собянин пояснил, что большое количество станций подземки в городе строят в том числе для того, чтобы «вернуть долги» жителям, которые ждали новые станции метро в течение многих лет, сообщает «Вечерняя Москва».

«С 2011 года мы открыли 100 новых станций метро и МЦК. За 10 лет сеть московского метро выросла в 1,5 раза. И добавьте к ним еще 60 станций двух первых Московских центральных диаметров», — сказал Собянин.

Он отметил, что в 2010 году все интересовались, когда в Москве всерьез будут строить подземку. Сейчас же чаще задают вопрос, зачем строят так много станций. Градоначальник отметил, что частично новые станции метро позволяют «вернуть долги» жителям, которые ждали новые станции в течение десятилетий, например, в Жулебине или Солнцеве.

Кроме того, новые станции подземки предназначены для строящихся районов, — ЗИЛ, Некрасовка, Тушино, Ходынское поле, Сити.

Помимо того, новые станции позволяют обеспечить задел на перспективу, прежде всего, для Большого кольца метро.