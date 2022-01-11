РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 янв. Госавтоинспекторы подмосковной Балашихи проводят рейд по выявлению нарушителей правил дорожного движения в зоне пешеходных переходов, рейд завершится 23 января, сообщает отдел пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

Оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход-пешеходный переход» проводится сотрудниками ДПС ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» на территории городских округов Балашиха и Реутов.

Особое внимание сотрудники ДПС обращают на соблюдение пешеходами правил перехода проезжей части, водителями - правил проезда пешеходных переходов, правил остановки и стоянки вблизи общеобразовательных учреждений, а также в зоне действия пешеходных переходов.

Госавтоинспекция напоминает, что безопасность каждого участника дорожного движения прежде всего зависит от самого человека, его понимания необходимости правильного поведения на дорогах и желания соблюдать нормы дорожной безопасности.

Пешеходы и водители обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования ПДД, сигналов светофоров, дорожных знаков и разметки.