РИАМО - 11 янв. После появления МЦД тысячи горожан стали использовать электрички как обычный городской транспорт, имея возможность быстро пересаживаться на метро, автобусы и трамваи, сообщает «Вечерняя Москва».

МЦД-3 и МЦД-4 планируют запустить в 2023–2024 годах. Каждый диаметр имеет около 30–40 станций, а его средняя протяженность составляет 80 километров.

«Пассажиры выбирают удобный маршрут, не задумываясь о разнице в тарифах или уровне комфорта. Мы так и планировали, когда начинали работу над проектом наземного метро», — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник также отметил, что МЦД пользуются не только пенсионеры. Этот вид транспорта популярен среди жителей новой Москвы и Подмосковья.