РИАМО - 11 янв. На каждый метр жилья в столице возводится еще метр соцобъектов и коммерческой недвижимости. Более 90% новых рабочих мест появляются за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) в так называемых спальных районах, сообщает «Вечерняя Москва».

«У многих людей появляется, наконец, реальный выбор — ездить через полгорода в центр или найти работу поближе к дому», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Для того, чтобы обеспечить не только центр, но и другие районы Москвы инфраструктурой, город предусматривает специальные условия застройки.

«Если застройщик хочет просто построить жилой комплекс с минимумом инфраструктуры, то ему придется заплатить в бюджет по полной. Если же он будет строить деловые центры, технопарки и прочие места приложения труда, то платежи в бюджет будут существенно сокращены, в том числе и на строительство жилья», - объяснил Собянин.

Он рассказал, что за 2021 год в городе установили рекорд по вводу жилья в эксплуатацию – более 7 млн кв. м. Жилые кварталы обеспечили сопутствующей инфраструктурой.