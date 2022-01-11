РИАМО - 11 янв. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице программа реновации набрала хороший ход. Около 1 млн квадратных метров жилья в 2021 году построили за счет бюджета города для переселенцев, сообщает «Вечерняя Москва».

Этот объем недвижимости позволит 40-45 тыс. москвичей сменить ветхое жилье в пятиэтажке на современные комфортные квартиры.

«Программа реновации набрала хороший ход. Я не вижу препятствий, чтобы с каждым годом увеличивать объемы строительства жилья для переселения», – заявил Собянин.

Всего за 2021 год было введено в эксплуатацию более 7 млн квадратных метров жилья. Это рекордное значение, последний раз всплеск жилищной застройку в мегаполисе наблюдался в 1960-х годах.

Собянин отметил, что вместе с жильем строятся также социальные объекты и коммерческая недвижимость. Деловые центры и технопарки обеспечивают жителей спальных районов рабочими местами.