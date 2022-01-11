РИАМО - 11 янв. По словам мэра столицы Сергея Собянина, 2021 год стал сложным для города, но, несмотря на пандемию, в Москве была обеспечена нормальная жизнь, что стало главным достижением, сообщает «Вечерняя Москва».

«Сложный был год. Много сил отнимала борьба с пандемией. И даже не столько физических, сколько моральных», — сказал Собянин.

Он отметил, что все технологии по борьбе с пандемией в городе отлажены почти до автоматизма. Это тестирование на инфекцию, разворачивание коек для Covid-пациентов, мониторинг, телемедицина.

«Но все время ждать какой-то очередной катастрофы… Жить от одной волны до другой. Психологически это, конечно, очень непросто. Но привыкли, справляемся», — добавил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что в прошлом году город не просто выживал, а жил нормальной жизнью. Мэр назвал это главным общим достижением и поблагодарил за это жителей. В то же время Собянин отметил, что для многих 2021-й принес болезни и утраты, в том числе и для его знакомых.