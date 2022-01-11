РИАМО (БАЛАШИХА) - 11 янв. Пробка длиной более 4 км образовалась во вторник утром на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 9:45 движение затруднено в сторону Москвы от микрорайона Керамик до квартала Зворыкино, а также в сторону области от Никольско-Архангельского проезда до шоссе Ильича.

Затор также образовался на Щелковском шоссе в сторону Москвы от улицы Лукино до улицы Хвойной.

Помимо этого, движение затруднено на Леоновском шоссе от реки Пехорки до станции Кучино, на Восточном шоссе от станции Черное до станции Заря.

Постоять придется в Балашихе на улицах Школьной, Центральной, Саввинской.