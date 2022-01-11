РИАМО - 11 янв. За 7 лет на столичной платформе «Город идей» провели 35 краудсорсинг-проектов. В них приняли участие свыше 300 тыс. человек, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что прошлый год не стал исключением. 6 тематических проектов собрали более 4 тыс. идей. Из них 423 взяли в работу.

На этой платформе москвичи могут предлагать и обсуждать идеи по улучшению города. Популярными у горожан стали проекты «Городские мастерские семейного творчества», «Культура рядом», «Волонтеры Москвы».

«Идеи, предлагаемые москвичами, позволяют сделать нашу Москву еще более комфортной, уютной и доброй. Городом, в котором хочется жить», — написал Собянин в своем личном блоге.

Один из проектов посвятили самой платформе, он также называется «Город идей». Люди давали советы о том, как улучшить площадку, куда ее развивать, как сделать ее более востребованной.

«Предложено много интересных идей – от обновления дизайна и создания новых разделов до интегрирования системы рейтингов участников с платформами «Активный гражданин» и «Наш город», — добавил Собянин.