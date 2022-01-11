РИАМО - 11 янв. В 2022 году в столице планируется замкнуть Северо-Восточную хорду. Полностью завершить формирование хордовой системы в мегаполисе планируется в 2024-2025 годах, сообщает «Вечерняя Москва».

Прежде всего в планах завершение реализующихся в настоящее время крупных проектов по созданию единого транспортного каркаса столицы.

«Думаю, что во второй половине 2020-х годов таких громадных дорожных проектов, как сейчас, в Москве уже не будет. Но это не значит, что с дорогами все хорошо и ничего делать уже не надо», - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Он отметил, что без развития дорог и строительства новых улиц город перестанет расти, внимание транспортной системе Москвы необходимо уделять постоянно.

«Поэтому будем реализовывать, может быть, и не такие большие, но полезные и важные для конкретных людей дорожные проекты», - заключил Собянин.