РИАМО - 11 янв. В 2021 году более 200 компаний прошло акселерационные программы, подготовленные Московским экспортным центром, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«За 2021 год было проведено 11 потоков акселерации. Более 200 компаний получило софинансирование в размере до 90% стоимости, при этом некоторые программы для предпринимателей были доступны бесплатно. С 2020 года количество участников акселераторов увеличилось втрое», — рассказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

В 2021 году вместе с московской школой управления «Сколково», фондом развития интернет-инициатив, платформой по развитию корпоративных инноваций GenerationS, международной компанией Global Venture Alliance, Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики», школой экспорта Российского экспортного центра и другими организациями Московский экспортный центр открыл семь акселератов.

Программа «Экспорты 2.0» реализуется совместно с московской школой управления «Сколково». Было набрано пять потоков с 2019 года, более 40 выпускников заключили экспортные контракты. Так, в 2022 году одна из компаний после акселерации начала продажи инфракрасных обогревателей в Нидерландах.

Еще одна востребованная программа — проект GoGlobal для ИТ-компаний, который организован совместно с фондом развития интернет-инициатив. Город оплачивает более 85% стоимости обучения, и этим уже воспользовалось более 100 компаний. Выпускники проекта смогли заключить более сотни экспортных контрактов.

В программе Tech Export to India, которую проводят совместно с международной компанией Global Venture Alliance, участвовали 30 технологичных предприятий, которые смогли проконсультироваться с экспертами, протестировать гипотезы и сформировать стратегию выхода на рынок Индии.