РИАМО - 11 янв. В столице начался региональной этап Всероссийской олимпиады школьников, он пройдет с 11 января по 25 февраля, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Первыми соревнования пройдут по литературе, французскому и русскому языкам. Последние состязания будут по испанскому, немецкому, китайскому и итальянскому языкам.

155 тысяч москвичей из 7-11 классов стали участниками муниципального этапа. Наиболее популярными были математика, русский и английский языки, а также обществознание и литература.

Для учащихся с ограниченными возможностями были созданы все необходимые условия. По итогам предыдущего этапа ребята прошли на региональный этап по экологии, литературе, обществознанию, праву, экономике, русскому, французскому и английскому языкам.​